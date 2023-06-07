Болельщики разбили голову футболисту стаканом во время финала Лиги конференций

Болельщики разбили голову футболисту Бираги стаканом во время финала Лиги конференций

Болельщики разбили голову капитану итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги стаканом во время финального матча Лиги конференций сезона-2022/2023 против английского «Вест Хэма». Видео предоставил «Матч ТВ».

Инцидент произошел на 34-й минуте встречи, когда защитник собирался подавать угловой. Зрители, находящиеся на трибуне англичан, начали закидывать футболиста пустыми стаканчиками. В результате один из них попал в работника стадиона, а другой в Бираги. Он получил рассечение, из-за чего арбитрам пришлось остановить матч.

На поле появились медики, которые оказали 30-летнему спортсмену первую помощь, перевязав ему голову. После этого встреча продолжилась.

Встреча проходит в Праге на стадионе «Синобо Стэдиум». После первого тайма счет — 0:0.