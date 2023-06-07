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23:05, 7 июня 2023Спорт

Болельщики разбили голову футболисту стаканом во время финала Лиги конференций

Болельщики разбили голову футболисту Бираги стаканом во время финала Лиги конференций

Фото: Reuters

Болельщики разбили голову капитану итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги стаканом во время финального матча Лиги конференций сезона-2022/2023 против английского «Вест Хэма». Видео предоставил «Матч ТВ».

Инцидент произошел на 34-й минуте встречи, когда защитник собирался подавать угловой. Зрители, находящиеся на трибуне англичан, начали закидывать футболиста пустыми стаканчиками. В результате один из них попал в работника стадиона, а другой в Бираги. Он получил рассечение, из-за чего арбитрам пришлось остановить матч.

На поле появились медики, которые оказали 30-летнему спортсмену первую помощь, перевязав ему голову. После этого встреча продолжилась.

Встреча проходит в Праге на стадионе «Синобо Стэдиум». После первого тайма счет — 0:0.

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    Анастасия Борисова
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