Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
2:0
Завершен
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Хольгер Руне
0:1
2-й сет
live
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Енисей
0:1
Завершен
Факел
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Родина
0:3
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Фиорентина
0:0
1-й тайм
live
Вест Хэм Юнайтед
Лига конференций|Финал
Майами Хит
Завтра
03:30 (Мск)
Денвер Наггетс
НБА - плей-офф|Финал. 3-й матч
21:53, 7 июня 2023Спорт

Иностранный олимпийский чемпион призвал россиян выступать под нейтральным флагом

Чилийский олимпийский чемпион Сотомайор призвал россиян выступать под нейтральным флагом
Хавьер Сотомайор

Хавьер Сотомайор. Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Олимпийский чемпион Барселоны-1992 по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор призвал россиян выступать под нейтральным флагом. Его слова приводит РИА Новости.

«Если есть возможность, надо соревноваться, показывать свои силы, свои возможности, свой талант. Ведь молодость уходит», — заявил иностранный спортсмен. Он подчеркнул, что чувствовал бы себя по-другому, выступая с флагом и гимном Кубы. При этом Сотомайор добавил, что прежде всего спортсмен представляет себя.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Сотомайор — действующий рекордсмен мира с 8 сентября 1988 года. Также на его счету две победы на чемпионатах мира.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    ООН предрекла ухудшение ситуации в ближайшие часы после разрушения Каховской ГЭС
    В МИД России пообещали ответить на новые санкции США
    На Украине заявили о начале вступления страны в ОЭСР
    Зеленский заявил об утверждении графика наступления ВСУ
    Иностранный олимпийский чемпион призвал россиян выступать под нейтральным флагом
    Киев признал отсутствие доказательств причастности России к ЧП на Каховской ГЭС
    Врач назвала неожиданный факт о связи высокого уровня холестерина и веса
    Великобритания выделит деньги МАГАТЭ для поддержки работы на Украине
    Гладков сообщил об отсутствии противника на территории Новой Таволжанки
    В МАГАТЭ назвали последствия ЧП на Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.