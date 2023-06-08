Бывший муж Бородиной назвал главный урок брака с ней

Курбан Омаров назвал главным уроком брака с Бородиной то, что в паре должен быть диалог

Российский бизнесмен и блогер Курбан Омаров назвал главный урок, который извлек из брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой для ее проекта «Алена, блин!» , запись их разговора доступна на YouTube.

Отвечая на вопрос журналистки, какой главный урок он усвоил из жизни с Бородиной, Омаров заявил, что брак с ведущей помог ему понять, что супруги должны разговаривать друг с другом. «[В паре] должен быть диалог, нужно садиться и говорить», — заявил блогер.

Бывший муж Бородиной добавил, что в его представлении брак — это союз двух личностей, которые умеют «сесть вечером и поговорить». По его мнению, у супругов, которые регулярно общаются друг с другом, в итоге «никаких проблем не будет».

Ранее Бородина рассказала, что было самым сложным в ее разводе с Омаровым. Ведущая призналась, что ей было очень тяжело сказать дочери Теоне о том, что она рассталась с ее отцом.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь. Об их разводе стало известно в июне 2021 года. Утверждалось, что документы на расторжение брака подала сама телеведущая.