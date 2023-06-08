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20:42, 8 июня 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша назвала доход с монетизации YouTube «очень маленькой суммой»

Блогерша Катя Клэп назвала доход с монетизации на YouTube «очень маленькой суммой»

Кадр: Мадонна Мур / YouTube

Популярная российская блогерша Катя Клэп (настоящая фамилия — Трофимова) рассказала о доходах с монетизации на YouTube. В интервью каналу «Мадонна Мур» она заявила, что после введения видеохостингом ограничений для россиян ее заработок значительно снизился.

Клэп назвала доход, получаемый с монетизации на YouTube, «очень маленькой суммой». «Приходит очень маленький процент. Это деньги, которые оплачивают какую-то часть на такси и прекрасный поход в ресторан. Все. Это с одного ролика, который собирает больше миллиона просмотров. Я не рассчитываю на эти деньги», — рассказала она.

Блогерша добавила, что до введения ограничений хорошо зарабатывала благодаря монетизации. По словам Клэп, с помощью доходов от YouTube она могла оплатить поездку за границу, при этом не вставляя в ролики рекламные интеграции.

YouTube приостановил функцию монетизации для российских пользователей 10 марта 2022 года. Кроме того, для них стали недоступны подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». В компании пояснили, что авторы роликов перестанут получать доход от этих функций в России. Однако у российских блогеров осталась возможность зарабатывать благодаря этим опциям с помощью зарубежной аудитории.

Ранее Катя Клэп рассказала о проблеме в отношениях с блогером Евгением Баженовым (BadComedian), которая возникла, когда они стали жить вместе. Она раскрыла, что была недовольна редкими прогулками и отсутствием совместного досуга вне дома.

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    Маргарита Щигарева
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