Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алиса Октябрёва
Сегодня
12:00 (Мск)
Клерви Нгуну
Ролан Гаррос — девушки
Маю Кроссли
Сегодня
12:00 (Мск)
Алина Корнеева
Ролан Гаррос — девушки
Каролина Мухова
Сегодня
16:00 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Пари Нижний Новгород
Завтра
14:30 (Мск)
Родина
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Факел
Завтра
17:30 (Мск)
Енисей
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
11:16, 8 июня 2023Спорт

Роналду оценил возможность покупки футбольного клуба после завершения карьеры

Криштиану Роналду не исключил покупку футбольного клуба после завершения карьеры
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Al-Nassr FC / Reuters

Португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил возможность покупки футбольного клуба после завершения карьеры. Его слова приводит Goal.

Роналду отметил, что у него осталось два-три года карьеры. «Сейчас еще важнее лучше заботиться о себе. После я не исключаю, что у меня будет футбольный клуб. Я хотел бы иметь футбольный клуб», — добавил он.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    В США признали уничтожение «Ланцетом» новейшей немецкой системы на Украине
    Бывшего главного инженера «Россетей» заключили под стражу за мошенничество
    Звезда «Человека-паука» решил взять перерыв в карьере
    Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине
    Путин заявил о поддержке Россией права каждого народа на самобытность
    В ОБСЕ заявили об угрозе перебоев в электроснабжении из-за прорыва Каховской ГЭС
    Стилист Бузовой описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию»
    Роналду оценил возможность покупки футбольного клуба после завершения карьеры
    Лукашенко рассказал о триллионных тратах Запада на разорение стран
    Стало известно о погибших из-за разрушения Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.