Криштиану Роналду не исключил покупку футбольного клуба после завершения карьеры

Португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил возможность покупки футбольного клуба после завершения карьеры. Его слова приводит Goal.

Роналду отметил, что у него осталось два-три года карьеры. «Сейчас еще важнее лучше заботиться о себе. После я не исключаю, что у меня будет футбольный клуб. Я хотел бы иметь футбольный клуб», — добавил он.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.