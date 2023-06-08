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11:43, 8 июня 2023Спорт

Роналду остался вне символической сборной чемпионата Саудовской Аравии

Криштиану Роналду остался вне символической сборной чемпионата Саудовской Аравии
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду остался вне символической сборной чемпионата Саудовской Аравии по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщается в Twitter турнира.

Атакующую тройку составили Фирас Аль-Брейкан, Мурад Батна (оба — «Аль-Фатех») и Одион Игало («Аль-Хилаль») Места в сборной также получили два одноклубника Роналду: защитник Гислен Конан и полузащитник Луис Густаво.

Роналду в минувшем сезоне провел 16 матче в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 мячей и сделал две голевые передачи. Его клуб завоевал серебряные медали.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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    Алексей Гусев
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