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01:12, 8 июня 2023Мир

Россия обвинила американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС

Посол России в США Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Фото: Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил американские СМИ в ведении кампании по дезинформации вокруг разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского дипломата, руководлство США старается обелить киевский режим с помощью местных СМИ. Он напомнил, что Украина «на протяжении многих месяцев намеренно обстреливает станцию».

«Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект», —заявил Антонов.

В своем заявлении посол также заявил, что террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку Соединенных Штатов. Антонов назвал действия американского руководства образцом «непродуманной, ущербной позиции», которая влечет за собой серьезные потрясения по всему миру.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

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    Марина Совина
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