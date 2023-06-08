Стало известно о выступлениях призванного в армию хоккеиста Федотова

Российский хоккеист Иван Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил

Российский вратарь Иван Федотов, призванный в армию летом прошлого года, играет за сборную Военно‑морского флота (ВМФ) на чемпионате Вооруженных сил по хоккею. Об этом стало известно Telegram-каналу «За пределами Ленинградки».

Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный». Во втором туре хоккеист пропустил лакросс-гол от нападающего ЦВО Евгения Кутузова. По информации источника, участие в первенстве Вооруженных сил завершит воинскую службу Федотова.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля 2022 года. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.

