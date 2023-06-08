Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алиса Октябрёва
2:0
Завершен
Клерви Нгуну
Ролан Гаррос — девушки
Маю Кроссли
0:2
Завершен
Алина Корнеева
Ролан Гаррос — девушки
Каролина Мухова
1:1
3-й сет
live
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Пари Нижний Новгород
Завтра
14:30 (Мск)
Родина
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Факел
Завтра
17:30 (Мск)
Енисей
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
18:56, 8 июня 2023Спорт

Стало известно о выступлениях призванного в армию хоккеиста Федотова

Российский хоккеист Иван Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский вратарь Иван Федотов, призванный в армию летом прошлого года, играет за сборную Военно‑морского флота (ВМФ) на чемпионате Вооруженных сил по хоккею. Об этом стало известно Telegram-каналу «За пределами Ленинградки».

Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный». Во втором туре хоккеист пропустил лакросс-гол от нападающего ЦВО Евгения Кутузова. По информации источника, участие в первенстве Вооруженных сил завершит воинскую службу Федотова.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля 2022 года. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    В США рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении
    Представившийся полицейским убедил российскую пенсионерку выкинуть деньги в окно
    Стало известно о выступлениях призванного в армию хоккеиста Федотова
    Путину доложили о ситуации на запорожском направлении
    Премьер-министр Великобритании отказался тратить время на Дональда Трампа
    Товарооборот России с одной страной вырос
    Бывший муж Бородиной назвал главный урок брака с ней
    Молчание Киева на фоне начала контрнаступления объяснили
    Врач перечислила россиянкам самые опасные бьюти-процедуры
    На Украине обратились в ЕСПЧ из-за разрушения Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.