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06:31, 8 июня 2023Наука и техника

Apple разрешила установить iOS 17 всем желающим

Ghacks: iOS 17 оказалась доступна бесплатно для всех пользователей совместимых iPhone

Фото: Thomas Peter / Reuters

Компания Apple решила раздать бесплатный доступ к бета-версиям новых ОС. Об этом сообщает издание Ghacks.

Журналисты медиа обратили внимание, что после выхода первой бета-версии iOS 17 она оказалась доступна для всех владельцев совместимых смартфонов. Чтобы поставить обновленную iOS на свое устройство, нужно зайти в настройки iPhone, перейти в раздел с обновлениями и перевести ползунок «Бета-обновления» в активное положение. Похожим образом можно установить бета-версии новых iPadOS и macOS.

Информацию о том, что американская корпорация разрешила свободно устанавливать бета-версию iOS 17, подтверждает сайт разработчиков Apple. На нем указано, что пользователи получают бесплатный доступ к ранним обновлениям — для этого нужно только подтвердить свой Apple ID. «Это означает, что вам больше не нужно регистрироваться в программе Apple Developer Program, другими словами, вам не нужно платить деньги за тестирование бета-версий», — отметили авторы.

По мнению журналистов, Apple решила раздавать бета-версии своих систем бесплатно по соображениям безопасности. Ранее многие владельцы iPhone скачивали из интернета приобретенные другими пользователями профили разработчиков — сертификаты могли быть заражены вирусом.

Ранее стало известно, что анонсированная 5 июня iOS 17 будет доступна на устройствах с чипом A12 Bionic и более новых аппаратах. Таким образом, без обновления остались смартфоны iPhone X, 8 и 8 Plus.

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    Андрей Ставицкий
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