Впервые выявлены случаи самоизлечения от редкой болезни сердца

Зафиксированы случаи самоизлечения от редкой болезни — амилоидоза сердца

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевской бесплатной больницы (Royal Free) впервые зафиксировали и описали три случая самоизлечения от редкой болезни сердца — транстиретиновного амилоидоза сердца (ATTR). Результаты исследования опубликованы в The New England Journal of Medicine, краткий обзор приводит Medical Xpress.

ATTR — форма сердечной недостаточности, вызванная накоплением токсичных белков. До сих пор считалось, что заболевание необратимо, а половина пациентов не проживала более четырех лет после постановки диагноза.

В новой работе авторы изучили трех мужчин в возрасте 68, 76 и 82 лет с ATTR, которые позднее выздоровели. Помимо собственных заявлений больных об улучшении самочувствия и симптомов, были получены объективные данные, включая сердечно-сосудистую магнитно-резонансную томографию, анализы крови, эхокардиографию и другие. Обследование показало, что накопление вредных амилоидных белков в сердце прекратилось. Кроме того, у пациентов были выявлены маркеры иммунного ответа, вызванного борьбой с амилоидами — антитела, которые не обнаруживались у других пациентов, чье заболевание прогрессировало как обычно.

Пока что окончательно не удалось доказать, стали ли именно эти антитела причиной выздоровления пациентов. Однако специалисты считают, что возможно воссоздать такие антитела в лабораторных условиях, а затем использовать их в качестве нового метода терапии. Проверить это планируется в дальнейших исследованиях.