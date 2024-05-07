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07:41, 7 мая 2024Россия

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

В бухте Севастополя временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«Организовывается работа компенсационного маршрута. В ближайшее время на конечные остановочные пункты — площадь Нахимова и площадь Захарова — прибудут автобусы», — говорится в сообщении дирекции. Там не называются причины приостановки работы транспорта.

Тем временем движение второй раз за ночь перекрыли и по Крымскому мосту. Водителей автомобилей и их пассажиров, находящихся там, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Источник RT ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят массированный удар по территории России утром 7 мая. По данным источника телеканала, украинские военные планируют применить более 50 беспилотников, а также десятки дальнобойных ракет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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