Израиль захотел помочь Украине на фоне прорыва дамбы Каховской ГЭС

Израиль окажет Украине помощь в устранении последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС

Израиль окажет Украине помощь в ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), заявил израильский посол в Киеве Михаил Бродский. Об этом дипломат сообщил в своем Telegram-канале.

«Израиль окажет помощь Украине в связи с ситуацией в Херсонской области», — написал он.

Утром 6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее преднамеренной диверсией украинской стороны.