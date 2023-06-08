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02:54, 8 июня 2023Россия

Раскрыты возможные сроки проведения прямой линии с Путиным

«Ъ»: прямую линию с президентом Путиным планируют провести в ноябре-декабре 2023 года
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным предварительно планируют провести в ноябре-декабре 2023 года. Такие сроки раскрыл «Коммерсанту» источник в администрации главы государства.

По его словам, изначально предполагалось, что прямая линия пройдет раньше, возможно, даже этим летом. Однако пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит, утверждает он.

Как отметил собеседник агентства, желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления президентских выборов, поскольку проводить его уже после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее.

5 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения прямой линии с Путиным в обозримой перспективе, заявил, что власти сообщат об этом своевременно. В апреле Песков сообщал, что Кремль рассчитывает на проведение прямой линии в этом году, но сроки мероприятия еще не определены.

Прямая линия является традиционным форматом общения президента с россиянами — он несколько часов отвечает на вопросы граждан в прямом эфире. Первый раз такая форма была опробована в 2001 году.

В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые президент страны ответил на 70 обращений. В 2022 году она не проводилась.

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    Марина Совина
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