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20:18, 8 июня 2023Ценности

Известный стилист перечислил самые модные наряды на выпускной 2023 года

Стилист Лисовец: отличным решением на выпускной станут джинсы и блузка в горох

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Известный российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил самые модные наряды на выпускной 2023 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

В первую очередь специалист посоветовал не зацикливаться на стоимости вещей и выбирать более утонченные и женственные образы. «Девушка — это нежность, легкость, ранимость и в такой день, конечно, романтичность. Обращайте внимание на оригинальный крой, легкие и нежные ткани, не бойтесь принтов», — порекомендовал эксперт.

По словам стилиста, отличным решением для девушек на выпускной станут джинсы, туфли на шпильке, а также блузка в горох с большими серьгами из металла золотого цвета. «Помните, это не свадьба!» — уточнил он.

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При этом юношам-выпускникам Лисовец напомнил, что не следует подбирать образ менеджера. «Я про обычный костюм. Это скучно!» — пояснил эксперт и попросил обратить внимание на брюки широкого кроя, пиджак большего размера, цветную рубашку, бейсболку и модные очки. «Обувь — в чем вам удобно. Повторюсь, у вас еще вся жизнь впереди, чтобы носить обычные костюмы!» — заключил Лисовец.

В мае Лисовец назвал самые модные платья на выпускной 2023 года. Специалист посоветовал надевать длинные платья нежных оттенков с декольте и открытой спиной. При этом он отметил, что образ не должен напоминать свадебный.

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    Екатерина Ештокина
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