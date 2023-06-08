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07:50, 8 июня 2023Спорт

Российский игрок НХЛ рассказал о поездке в американское гетто

Российский игрок НХЛ Мальцев рассказал, что из-за ошибки навигатора попал в гетто в США
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев. Фото: Eric Hartline-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал о поездке в американское гетто. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

25-летний хоккеист вспомнил, что отдыхал с друзьями, а навигатор по ошибке показал неправильную локацию. «Приехали, вышли из машины, к нам подошел человек и сказал, чтобы мы убирались из этого района, потому что здесь могут быть неприятности», — поделился подробностями он.

7 июня Мальцев рассказал о заработке в США. Он вспомнил, что в первые годы жил с одноклубниками и тратил всего 800 долларов на жилье, а машины у него не было, поэтому у него оставалась почти вся зарплата.

Мальцев выступает в США с 2019 года. В июле 2021 года он стал игроком «Колорадо».

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    Анастасия Борисова
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