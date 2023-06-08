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14:14, 8 июня 2023Спорт

Фитнес-тренер рассказала о пользе медбола в тренировках

Фитнес-тренер Мотина: использование медбола привносит в занятия элемент игры

Фото: Tobias Hase / DPA / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Анна Мотина рассказала о пользе занятий с медболом. Ее слова передает «Чемпионат».

Мотина заявила, что медбол — специальный тяжелый мяч — предназначен для функциональных нагрузок, а его использование привносит в тренировки элемент игры. «Особенность работы с мячом в том, что можно прокачать не только силу и выносливость, но и ловкость. В стенах клуба не так-то просто подобрать упражнения на этот навык, а вот с медболом эта задача существенно упрощается», — объяснила эксперт.

Тренер отметила, что медбол можно использовать для выполнения скручиваний, отжиманий и ягодичного моста. Также можно бросать мяч в стену. «Берите медбол, исходя из задач, которые вы перед собой ставите. Например, для проработки мышц живота подойдет мяч весом от одного до пяти килограммов. Если хотите укрепить плечевой пояс, можно взять и потяжелее — от шести до восьми килограммов», — добавила специалист.

Ранее тренер Максим Мусаев назвал вредные спортивные привычки. Он обратил внимание на то, что силовые тренировки с максимальными весами негативно влияют на суставы и перегружают центральную нервную систему.

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