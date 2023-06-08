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15:53, 8 июня 2023Россия

Шойгу заявил о потере ВСУ почти тысячи бойцов за сутки

Министр обороны России Шойгу заявил, что ВСУ потеряли 945 человек за 7 июня

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти тысячу человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Он уточнил, что в ходе боевых действий 7 июня противник потерял 945 человек личного состава, а также 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронемашин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другое вооружение.

Шойгу подчеркнул, что противник был остановлен и отброшен на четырех направлениях специальной военной операции.

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    Зураб Дарахвелидзе
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