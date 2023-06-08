Россия оценила решение Румынии о сокращении числа сотрудников посольства

МИД: Россия расценивает решение Румынии о высылке дипломатов как враждебный выпад

Москва расценивает решение румынских властей о сокращении числа сотрудников и дипломатов российского посольства и их высылке из страны как очередной враждебный выпад Бухареста. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ведомства.

«Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния. Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее Бухарест решил выслать более 50 сотрудников посольства России. Их обязали уехать в течение 30 дней. Решение объяснили тем, что хотят таким образом взаимно уравнять количество дипломатических сотрудников.

МИД России, в свою очередь, заявил, что действия Бухареста не останутся без ответа.