МИД России оценил диалог с США по стратегической стабильности

Замглавы МИД Рябков не видит оптимизма в диалоге с США по стратегической стабильности

Оснований для оптимизма в диалоге с США по стратегической стабильности нет. Контакты с Вашингтоном оценил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

Рябков также прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией по контролю над вооружениями. «Напомню, что в российской позиции, которая неоднократно озвучивалась, и американцы о ней знают прекрасно, содержится элемент того, что диалог по стратстабильности должен охватывать все факторы, влияющие на ситуацию в этой сфере, не сводится только к СНВ», — заявил дипломат.