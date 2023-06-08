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11:51, 8 июня 2023Мир

МИД России оценил диалог с США по стратегической стабильности

Замглавы МИД Рябков не видит оптимизма в диалоге с США по стратегической стабильности

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Оснований для оптимизма в диалоге с США по стратегической стабильности нет. Контакты с Вашингтоном оценил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

Рябков также прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией по контролю над вооружениями. «Напомню, что в российской позиции, которая неоднократно озвучивалась, и американцы о ней знают прекрасно, содержится элемент того, что диалог по стратстабильности должен охватывать все факторы, влияющие на ситуацию в этой сфере, не сводится только к СНВ», — заявил дипломат.

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    Семен Александров
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