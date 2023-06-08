Назван срок восстановления сельского хозяйства после подрыва Каховской ГЭС

В РАНХиГС назвали срок восстановления сельского хозяйства после подрыва Каховской ГЭС

Для восстановления сельского хозяйства близлежащих территорий после разрушения дамбы Каховской ГЭС потребуется, предположительно, от двух до пяти лет. Соответствующий срок назвал директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов, пишет «Российская газета».

По словам эксперта, полностью оценить глубину последствий для сельскохозяйственной отрасли на подтопленных территориях удастся через неделю-две. При этом он отметил, что в ближайшие два-три года на них не будет никакого урожая, а водоснабжение орошаемых территорий нарушится из-за дефицита воды на фоне прорыва дамбы. Дальнейшее развитие ситуации, рассказал Тихонов, будет определяться тем, уйдет ли с подтопленных земель вода либо останется, а также тем, смоет или нет верхний плодородный слой почвы. В случае, если вода не уйдет, пояснил специалист, может произойти заболачивание территории.

Другим вопросом, который остается у специалистов, служит химический состав воды, который также будет влиять на почву подтопленных земель. Течением могло принести как химикаты, так и «полезный» ил, который выступит как удобрение.

Точное количество посевов на пострадавшей от подрыва плотины территории остается неизвестным, однако директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что оно вряд ли было большим, так как под удар стихии попали земли населенных пунктов. Оба эксперта пришли к выводу, что ситуация с затопленными территориями в данный момент служит проблемой локального характера, от которой пострадают преимущественно местные фермеры. Они предположили, что там может понадобиться поменять севооборот на культуры, которые более устойчивы к засухе. При позитивном развитии событий урожай зерна не пострадает от подрыва ГЭС, так как зерновые и масличные культуры не зависимы от орошения. При наихудшем сценарии через несколько лет могут начаться засушливые явления — например, появятся солончаки, — и в таком случае проблема затронет гораздо большие площади.

Ранее на возможный дефицит водных ресурсов для нужд сельского хозяйства в Крыму после разрушения Каховской ГЭС указал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов. В связи с этим событием он также предрек гниение и заражение воды в Черном море.