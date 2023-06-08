Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:49, 8 июня 2023Россия

Шойгу озвучил потери ВСУ при попытке прорыва на запорожском направлении

Шойгу: ВСУ потеряли до 350 бойцов при попытке прорыва на запорожском направлении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 350 военнослужащих при попытке прорыва обороны России на запорожском направлении. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Министр уточнил, что Киев в ходе двухчасового боя на запорожском направлении также потерял 30 танков и 11 боевых машин пехоты.

В ночь на четверг, 8 июня, ВСУ предприняли попытку прорыва обороны России на запорожском направлении. Атака была организована силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

Как уточнил Шойгу, разведка своевременно обнаружила подразделения противника, после чего был нанесен превентивный удар с помощью артиллерии, авиации и противотанковых средств. Всего за минувшие сутки, 7 июня, Украина, по российским подсчетам, потеряла почти тысячу бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении
    Россиянин провел три года в тюрьме на Бали из-за марихуаны и был депортирован
    РФС наказал футболиста ЦСКА за слова об игроке «Спартака» в интервью
    Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ сняли на видео
    На Украине заявили о тяжелых боях в Запорожье
    Американское издание опубликовало «пророчества» Ванги о ядерной катастрофе
    В России группу возвращавшихся из лагеря детей бросили на обочине
    Шойгу заявил о потере ВСУ почти тысячи бойцов за сутки
    Российские войска остановили попытки атак ВСУ на четырех направлениях
    Водитель успел спастись из загоревшегося после удара молнии автомобиля
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.