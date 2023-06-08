Шойгу озвучил потери ВСУ при попытке прорыва на запорожском направлении

Шойгу: ВСУ потеряли до 350 бойцов при попытке прорыва на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 350 военнослужащих при попытке прорыва обороны России на запорожском направлении. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Министр уточнил, что Киев в ходе двухчасового боя на запорожском направлении также потерял 30 танков и 11 боевых машин пехоты.

В ночь на четверг, 8 июня, ВСУ предприняли попытку прорыва обороны России на запорожском направлении. Атака была организована силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

Как уточнил Шойгу, разведка своевременно обнаружила подразделения противника, после чего был нанесен превентивный удар с помощью артиллерии, авиации и противотанковых средств. Всего за минувшие сутки, 7 июня, Украина, по российским подсчетам, потеряла почти тысячу бойцов.