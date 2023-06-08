Число погибших от отравления сидром в российском регионе возросло

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 21

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло и достигло 21. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — сказано в сообщении.

Первые случаи отравления напитками «Мистер Сидр» зафиксировали 5 июня в Ульяновской области. Позже число отравившихся суррогатным напитком достигло 96, погибли 30 человек. По данным Минздрава России, на стационарном лечении в медучреждениях Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся 66 пострадавших.