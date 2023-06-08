Капитана «Спартака» дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитра

Капитана «Спартака» Джикию дисквалифицировали на два матча РПЛ за оскорбление арбитра

Капитана «Спартака» Георгия Джикию дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбления арбитра. Об этом сообщает глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, слова которого приводит РИА Новости.

«Один матч — реальное исполнение, второй — условное», — заявил Григорьянц. Кроме того, футболист оштрафован на 250 тысяч рублей.

Джикию наказали за инцидент во время игры с «Крыльями Советов» 3 июня (0:1). На 43-й минуте встречи находившийся на скамейке запасных футболист получил прямую красную карточку за нецензурную брань в адрес судьи. Отмечается, что он спорил с арбитром по поводу произошедшего ранее эпизода, в котором предупреждение получил полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

По итогам сезона-2022/2023 чемпионата России «Спартак» занял третье место. Он уступил петербургскому «Зениту» и столичному ЦСКА.