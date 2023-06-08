Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:54, 8 июня 2023Культура

Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»

Премьера сериала «Асока» по вселенной «Звездных войн» состоится 23 августа

Кадр: Star Wars / YouTube

Премьера сериала «Асока» по вселенной «Звездных войн» состоится 23 августа. Дата выхода была объявлена в трейлере, опубликованном на официальном YouTube-канале франшизы.

Шоу выйдет на платформе Disney+. Эпизоды будут выходить еженедельно каждую среду. Главную роль исполнила актриса Розарио Доусон. Вместе с ней в проекте снялись Ларс Миккельсен, Иванна Сахно, Мэри Элизабет Уинстэд.

Ранее кинокомпания LucasFilm анонсировала три новых фильма во вселенной кинофраншизы «Звездные войны». Первый фильм снимет Джеймс Мэнголд, кинолента будет посвящена первому джедаю, которому удалось совладать с силой. Действие второй картины будет пересекаться с событиями сериала «Мандалорец». Режиссером фильма выступит Дейв Филони. Третий фильм снимет Шармин Обаид-Чиной. Действие этой киноленты развернется спустя пятнадцать лет после событий в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожье. Как отвечают российские войска?
    Российский «Солнцепек» поразил украинские «опорники» под Артемовском
    МЧС отчиталось об эвакуации из подтопленных районов Херсонской области
    Сексолог назвала три ухудшающих качество секса фактора
    Голые ведьмы попытались съесть оленя в ночном лесу и попали на камеру
    В российских регионах установят более 650 быстрых зарядок для электромобилей
    Раскрыто состояние россиянина после нападения в Таиланде
    Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»
    Рогов заявил о «разбитых бандерлогах» после наступления ВСУ
    Крис Хемсворт раскритиковал фильм «Тор: Любовь и Гром»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.