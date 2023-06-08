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06:00, 8 июня 2023Интернет и СМИ

Школьники перешли по ссылке из учебника и оказались на порносайте

В Китае родители обнаружили в учебнике для начальных классов QR-код, ведущий на порносайт

Фото: Valentin Salja / Unsplash

В китайской провинции Чжэцзян родители обнаружили в учебнике для начальных классов QR-код, ведущий на порносайт. О том, как школьники оказались на сайте для взрослых, перейдя по нему, сообщает портал What's on Weibo.

Отмечается, что QR-код в школьной книге должен был вести на ресурс, на котором содержалась дополнительная информация об учебном материале, однако при его сканировании на экране устройства появлялся сайт с порнографическим контентом. О находке уведомили местные власти. В результате все книги со штрихкодом были оперативно изъяты.

В местном бюро образования рассказали, что доменное имя ресурса, открывавшегося при сканировании QR-кода, в прошлом принадлежало издательству, которое выпускало учебник. Однако в марте этого года срок аренды домена истек, и его захватил порносайт.

В сентябре 2021 года похожий случай произошел в России: жительница Подмосковья нашла в школьном учебнике по английскому языку ссылку, ведущую на порносайт. В результате Минпросвещения начало проверку, а издательство «Просвещение», выпустившее пособие, приостановило выпуск и распространение печатной версии издания.

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    Олег Давыдов
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