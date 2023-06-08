В США испытали ракету Vulcan Centaur
Компания ULA провела испытания ракеты Vulcan Centaur
Американская компания United Launch Alliance (ULA) провела статические огневые испытания ракеты космического назначения Vulcan Centaur. Об этом сообщает SpaceNews.
Отмечается, что в ходе тестов были запущены два двигателя BE-4 первой ступени Vulcan Centaur. В ULA заявили, то эти испытания, которые предшествуют пуску носителя, прошли успешно.
В июне SpaceNews сообщило, что доходы Blue Origin, производящей BE-4, составляют сотни миллионов долларов, компания располагает заказами на миллиарды долларов.
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В мае Spaceflight Now рассказало, что испытания первой ступени перспективной американской ракеты космического назначения Vulcan Centaur отложены из-за проблемы в системе зажигания.
Ракета Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде в январе.