Зеленский посетил затопленную станцию в Николаевской области после прорыва Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский посетил затопленную насосную станцию в Николаевской области после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Николаевщина. Посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС», — говорится в публикации. По словам главы государства, была проведена эвакуация жителей из подтопленных населенных пунктов.

Ранее Зеленский посетил подконтрольную Украине часть Херсонской области. Он заявил, что провел на месте координационное совещание по поводу ликвидации последствий прорыва дамбы гидроэлектростанции. В рамках мероприятия затронули ряд вопросов, в том числе эвакуацию населения из потенциальных зон подтопления.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, ее верхняя часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.