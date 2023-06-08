В Госдуме высказались о решении Румынии сократить штат посольства России

Депутат Журова допустила, что западные страны начнут сокращать штаты российских посольств

Решение Румынии сократить штат российского посольства в стране связано с позицией Запада по отношению к Москве, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она допустила, что на такой шаг могут пойти и другие государства.

«Я так понимаю, там есть определенные указания. Они сейчас по сценарию уже исполняют их. Я не знаю, американский обком, как у нас говорят, или Евросоюз — кто-то дает эти указания. Потихонечку они так будут делать. Мы возвращаемся к системе, как в Советском союзе, когда только в Москве посольства были», — считает депутат.

Ранее Бухарест решил выслать более 50 сотрудников посольства России. Их обязали уехать в течение 30 дней. Решение объяснили тем, что хотят таким образом уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.

МИД России, в свою очередь, заявил, что действия Бухареста не останутся без ответа.