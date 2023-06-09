Бельгия передаст Украине снаряды более чем на 32 миллиона евро

Минобороны Бельгии: Брюссель отправит на Украину партию снарядов на 32,4 миллиона евро

Брюссель отправит на Украину партию артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров более чем на 32 миллиона евро, заявили в Министерстве обороны Бельгии. Сообщение ведомства передает Reuters.

В министерстве отметили, что снаряды будут закуплены правительством у бельгийских оборонных предприятий и в кратчайшие сроки поставлены украинской стороне.

Ранее стало известно, что Бельгия уже подготовила 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скоро начнет подготовку украинских пилотов.

До этого Минобороны Бельгии подтвердило намерение продолжить поставки оружия Украине даже в ожидании ответа по поводу использования бельгийской техники в ходе диверсии в Белгородской области.