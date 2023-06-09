Захарова заявила о начале расследования инцидента на Каховской ГЭС

Представитель МИД РФ Захарова: расследование разрушения плотины Каховской ГЭС уже идет

Расследование разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) уже идет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поспешу успокоить киевских "дипломатов", пусть не волнуются: расследование теракта уже идет», — прокомментировала она заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о том, что в условиях военных действий между Россией и Украиной полноценное проведение расследования чрезвычайного происшествия на Каховской ГЭС не представляется возможным.

Ранее Кислица от лица Киева и ряда стран Запада на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал Россию предоставить доступ на левобережье Днепра для гуманитарных работников, чтобы те могли оказать помощь пострадавшим от затоплений местным жителям.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.