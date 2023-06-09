Экс-ведущий Fox News Карлсон обвинил популярную соцсеть в пропаганде педофилии

Журналист Карлсон выпустил второй эпизод своего шоу, несмотря на претензии Fox News

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон выпустил второй эпизод своего шоу Tucker on Twitter, несмотря на претензии телеканала. В новом выпуске журналист обвинил популярную социальную сеть Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в пропаганде педофилии.

«Представим, что вы хотите управлять страной. С чего бы вы начали? Вы бы хотели убедиться, что полностью контролируете тех, кто проживает в стране и может применить оружие. Вы бы начали с военных, затем занялись бы правоохранительными органами. (...) Но давайте предположим, что ваши амбиции лежат глубже, и вы хотите получить власть не только для того, чтобы контролировать поведение людей, но и для того, чтобы контролировать их мышление. В таком случае вам нужно взять контроль над общественными табу», — сказал Карлсон.

Экс-ведущий Fox News напомнил, что газета The Wall Street Journal недавно выпустила статью, посвященную распространению детской порнографии в Instagram. В материале утверждается, что соцсеть помогает связывать и продвигать обширную сеть аккаунтов, открыто посвященных заказу и покупке контента сексуального характера с участием несовершеннолетних.

Карлсон возмутился тем, что американские власти не инициировали расследование после выхода статьи. «Газета с самым большим тиражом в Соединенных Штатах сообщила, что одна из самых влиятельных компаний в мире пропагандировала педофилию, и никто из власти ничего с этим не сделал», — подчеркнул журналист.

Помимо этого, он раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что тот назвал главной угрозой для страны «не ядерную войну с Россией и не угрозу со стороны мексиканских наркокартелей, а превосходство белой расы».

Ранее сообщалось, что канал Fox News обвинил Карлсона в нарушении условий контракта из-за его нового шоу Tucker в Twitter. Согласно условиям договора, журналист не мог запускать свой собственный проект.

Первый выпуск шоу Карлсона вышел 7 июня и был посвящен подрыву Каховской ГЭС. В эфире передачи журналист обвинил Киев в повреждении гидроэлектростанции и добавил, что украинские власти и ранее планировали атаковать ее.

Fox News отстранил Карлсона от эфира в конце апреля. Причины такого решения не уточнялись. В авторской программе Tucker Carlson Tonight на канале журналист неоднократно критиковал Байдена.