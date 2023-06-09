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10:41, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Экс-ведущий Fox News Карлсон обвинил популярную соцсеть в пропаганде педофилии

Журналист Карлсон выпустил второй эпизод своего шоу, несмотря на претензии Fox News

Фото: Seth Wenig / AP

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон выпустил второй эпизод своего шоу Tucker on Twitter, несмотря на претензии телеканала. В новом выпуске журналист обвинил популярную социальную сеть Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в пропаганде педофилии.

«Представим, что вы хотите управлять страной. С чего бы вы начали? Вы бы хотели убедиться, что полностью контролируете тех, кто проживает в стране и может применить оружие. Вы бы начали с военных, затем занялись бы правоохранительными органами. (...) Но давайте предположим, что ваши амбиции лежат глубже, и вы хотите получить власть не только для того, чтобы контролировать поведение людей, но и для того, чтобы контролировать их мышление. В таком случае вам нужно взять контроль над общественными табу», — сказал Карлсон.

Экс-ведущий Fox News напомнил, что газета The Wall Street Journal недавно выпустила статью, посвященную распространению детской порнографии в Instagram. В материале утверждается, что соцсеть помогает связывать и продвигать обширную сеть аккаунтов, открыто посвященных заказу и покупке контента сексуального характера с участием несовершеннолетних.

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Карлсон возмутился тем, что американские власти не инициировали расследование после выхода статьи. «Газета с самым большим тиражом в Соединенных Штатах сообщила, что одна из самых влиятельных компаний в мире пропагандировала педофилию, и никто из власти ничего с этим не сделал», — подчеркнул журналист.

Помимо этого, он раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что тот назвал главной угрозой для страны «не ядерную войну с Россией и не угрозу со стороны мексиканских наркокартелей, а превосходство белой расы».

Ранее сообщалось, что канал Fox News обвинил Карлсона в нарушении условий контракта из-за его нового шоу Tucker в Twitter. Согласно условиям договора, журналист не мог запускать свой собственный проект.

Первый выпуск шоу Карлсона вышел 7 июня и был посвящен подрыву Каховской ГЭС. В эфире передачи журналист обвинил Киев в повреждении гидроэлектростанции и добавил, что украинские власти и ранее планировали атаковать ее.

Fox News отстранил Карлсона от эфира в конце апреля. Причины такого решения не уточнялись. В авторской программе Tucker Carlson Tonight на канале журналист неоднократно критиковал Байдена.

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    Олег Давыдов
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