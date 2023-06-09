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12:56, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Бывшая ведущая «Орла и решки» пожаловалась на проблемы с паспортом

Телеведущая Натали Неведрова рассказала, что перестала быть похожей на фото в паспорте
Натали Неведрова

Натали Неведрова. Кадр: Орел и Решка / YouTube

Бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Натали Неведрова рассказала о проблемах с паспортом. В сторис в Instagam (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что перестала быть похожей на свой снимок в документе.

«Представьте себе, я ни одно онлайн-подтверждение не могу пройти, предоставив (...) фотографию с паспортом», — пожаловалась телеведущая. По словам Неведровой, ее внешность сильно изменилась, и поэтому сервисы, в которых требуется верификация с использованием документа, не могут с точностью определить, что документ действительно принадлежит ей.

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Неведрова также продемонстрировала основную страницу паспорта и обратила внимание на то, как поменялась ее внешность. «Надо менять паспорт», — заключила она.

Натали Неведрова вела 15-й сезон «Орла и решки», выходивший на телеканале «Пятница!» в 2017 году. Одной из ее коллег была Регина Тодоренко. Неведрова покинула проект в 2018 году и объяснила свой уход семейными обстоятельствами.

Ранее ведущая поделилась подробностями развода с мужем, который, она тяжело переживала. По словам Неведровой, в их отношениях с бывшим супругом существовали предпосылки к разрыву отношений, а семейный психолог не смог помочь им.

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