Британия обвинила Иран в поставках боеприпасов России для СВО

Глава МИД Великобритании Клеверли заявил, что Иран поставляет боеприпасы России для СВО

Глава министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставках боеприпасов Россию, которые якобы используются в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает ТАСС.

Как утверждает глава британского МИД, в обмен Москва передает Тегерану сложные военные технологии и консультирует его. Кроме того, по словам Клеверли, Россия якобы оказывает финансовую поддержку Ирану. Клеверли подчеркнул, что Лондон продолжит «призывать к ответу этот заключенный от отчаяния союз».

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН. Москва также отвергает утверждения о поставках России иранских беспилотников и другого оружия для их применения на Украине.