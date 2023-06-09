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14:18, 9 июня 2023Россия

Российские войска отбили шесть атак трех штурмовых подразделений ВСУ

Минобороны: российские войска успешно отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие отбили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наступление на российские позиции велось силами 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уточнили в военном ведомстве. Противостоявшие им подразделения группировки российских войск «Юг» не допустили вклинивания противника в оборону, отметил представитель Минобороны.

Помимо этого, российские войска успешно отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении. Оборону на этом участке линии боевого соприкосновения держат военнослужащие группировки войск «Восток».

6 июня министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил начало украинского контрнаступления, которое до этого неоднократно анонсировали в Киеве.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Алан Босиков
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