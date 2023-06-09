Начато расследование по факту взрыва машины главы Бердянска

СКР возбудил дело о теракте из-за взрыва автомобиля главы администрации Бердянска

Следователи возбудили уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывных устройств из-за подрыва автомобиля главы администрации Бердянска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Запорожской области.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к взрыву. Идет допрос очевидцев и свидетелей. Назначены судебные экспертизы.

По версии следствия, вечером 8 июня возле многоквартирного жилого дома на улице Морозова в Бердянске произошел взрыв машины. Местные власти заявили о теракте в отношении гражданского чиновника Алексея Кичигина, совершенном украинскими спецслужбами.

Чиновник не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище машины. Сила взрыва составила около одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.