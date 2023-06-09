Дзюба прокомментировал публикацию новых интимных видео с его участием
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) публикацию новых интимных видео с его участием.
«Честно могу сказать, что этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу», — заявил Дзюба.
Нападающий добавил, что в последние несколько дней злоумышленники присылали ему угрозы и вымогали деньги. Он отметил, что видеозаписи украли с его телефона два года назад во время предыдущего взлома устройства.
Злоумышленникам грозит от двух до шести лет лишения свободы
Юрист Максим Калинов заявил, что людям, опубликовавшим ролик, грозит от двух до шести лет лишения свободы. Слова специалист приводит «Газета.Ru».
За распространение интимного видео с Дзюбой виновнику будет грозить уголовная ответственность по пункту «д» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса России — «Распространение порнографических материалов», а именно к таким относятся видео с Дзюбой
Он отметил, что преступникам могут предъявить обвинения по части 3 статьи 137 Уголовного кодекса — за распространение информации, касающейся частной жизни лица. По ней предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Новые интимные видео с участием Дзюбы появились 9 июня
Ролик начал распространяться в социальных сетях.
На нем лежащий в кровати футболист обращается к неизвестной девушке. На другой видеозаписи спортсмен демонстрирует обнаженные части тела. Предположительно, вымогатели либо завладели техникой Дзюбы, либо совершили хакерские действия.
34-летний спортсмен состоит в браке с 2012 года. Они с супругой Кристиной воспитывают двоих сыновей.
В 2020 году Дзюба оказался в центре аналогичного скандала
В ноябре 2020 года в сеть впервые попало интимное видео с участием футболиста. На записи спортсмен лежал на кровати и мастурбировал, снимая происходящее на камеру. Отмечалось, что ролик был снят в декабре 2019 года.
Инцидент привел к тому, что Дзюбу временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените», за который он тогда выступал.