Экс-депутат Рады обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским

Экс-депутат Рады Кива обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале обратил внимание на отсутствие главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на «важной встрече» президента Владимира Зеленского с высокопоставленными украинскими офицерами.

Вместе с украинским лидером на фото запечатлены командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко, Залужного в кадре нет.

«Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на «важную» встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — написал Кива.

По его словам, сейчас все задаются вопросом, где Залужный, особенно украинские военнослужащие, которым хочется выяснить, где их главнокомандующий, которому они доверяют.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором присутствует главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который ранее предположительно получил тяжелое ранение.