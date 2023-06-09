Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:39, 9 июня 2023Бывший СССР

Экс-депутат Рады обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским

Экс-депутат Рады Кива обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале обратил внимание на отсутствие главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на «важной встрече» президента Владимира Зеленского с высокопоставленными украинскими офицерами.

Вместе с украинским лидером на фото запечатлены командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко, Залужного в кадре нет.

«Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на «важную» встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — написал Кива.

По его словам, сейчас все задаются вопросом, где Залужный, особенно украинские военнослужащие, которым хочется выяснить, где их главнокомандующий, которому они доверяют.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором присутствует главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который ранее предположительно получил тяжелое ранение.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    19-летняя принцесса-зумер станет новой королевой Италии. Кто она такая и почему отец решил отдать ей престол?
    Мощный взрыв и пожар в Бердянске попали на видео
    18-летняя дочь Чарли Шина снялась в бикини
    Экс-депутат Рады обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским
    Украина назвала невозможным расследование разрушения Каховской ГЭС
    Зеленский опубликовал фото с важной встречи с военными
    На Кубе прокомментировали данные о шпионской базе для слежки за США
    Мазепину отказали во въезде в Великобританию
    Препарат от ожирения оказался эффективен против алкоголизма
    Байден прокомментировал заявления о его причастности к коррупции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.