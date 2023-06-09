Экс-депутат Рады обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским
Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале обратил внимание на отсутствие главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на «важной встрече» президента Владимира Зеленского с высокопоставленными украинскими офицерами.
Вместе с украинским лидером на фото запечатлены командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко, Залужного в кадре нет.
«Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на «важную» встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — написал Кива.
По его словам, сейчас все задаются вопросом, где Залужный, особенно украинские военнослужащие, которым хочется выяснить, где их главнокомандующий, которому они доверяют.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором присутствует главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который ранее предположительно получил тяжелое ранение.