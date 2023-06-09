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00:31, 9 июня 2023Бывший СССР

Зеленский опубликовал фото с важной встречи с военными

Зеленский опубликовал фото совещания с военными ВСУ и назвал его важной встречей

Фото: @Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию совещания с военными Вооруженных сил страны (ВСУ). Снимок он разместил в своем Telegram-канале.

Зеленский подписал фотографию фамилиями его собеседников — «Комаренко, Сырский, Тарнавский». Политик также назвал встречу с ними важной.

Александр Сырский является командующим сухопутными войсками ВСУ, Александр Тарнавский — командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия». В свою очередь Александр Комаренко служит начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

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Ранее Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС. Она была повреждена 6 июня. В результате взрывов пострадала опора плотины, после чего началось затопление окружающих территорий.

Зеленский сообщал, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.

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    Марина Совина
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