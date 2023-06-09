Опубликованы кадры изнутри поврежденной из-за падения дрона квартиры в Воронеже
В сети появились кадры изнутри поврежденной из-за взрыва дрона в Воронеже квартиры
В сети появились кадры изнутри квартиры многоэтажного дома в Воронеже на улице Белинского, в который врезался беспилотник. Видеозапись публикует Mash в Telegram-канале.
На кадрах видно, что на балконе выбиты стекла, на полу валяются осколки. На земле под балконом лежит упавшая москитная сетка.
Дрон упал в Воронеже в пятницу, 9 июня. При падении он врезался в жилой дом. Пострадали три человека — их посекло осколками стекла. От госпитализации раненые отказались.
Предварительно, дрон врезался в жилой дом, после того как был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Возможными целями дрона названы аэродром Балтимор и авиационный завод.