Опубликованы кадры изнутри поврежденной из-за падения дрона квартиры в Воронеже

В сети появились кадры изнутри поврежденной из-за взрыва дрона в Воронеже квартиры

В сети появились кадры изнутри квартиры многоэтажного дома в Воронеже на улице Белинского, в который врезался беспилотник. Видеозапись публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, что на балконе выбиты стекла, на полу валяются осколки. На земле под балконом лежит упавшая москитная сетка.

Дрон упал в Воронеже в пятницу, 9 июня. При падении он врезался в жилой дом. Пострадали три человека — их посекло осколками стекла. От госпитализации раненые отказались.

Предварительно, дрон врезался в жилой дом, после того как был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Возможными целями дрона названы аэродром Балтимор и авиационный завод.