Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алина Корнеева
Сегодня
12:00 (Мск)
Алиса Октябрёва
Ролан Гаррос — девушки
Каспер Рууд
Сегодня
18:30 (Мск)
Александр Зверев
Ролан Гаррос (м)
Пари Нижний Новгород
Завтра
14:30 (Мск)
Родина
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Ига Свёнтек
Завтра
16:00 (Мск)
Каролина Мухова
Ролан Гаррос (ж)
Факел
Завтра
17:30 (Мск)
Енисей
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
11:13, 9 июня 2023Спорт

Бывший игрок ПСЖ раскритиковал Месси за отношение к тренировкам

Бывший футболист ПСЖ Ротен заявил, что Лионель Месси бывал не в своем уме на тренировках

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Жером Ротен раскритиковал Лионеля Месси за отношение к тренировкам. Его слова приводит RMC Sport.

Ротен вспомнил, как однажды Месси ушел с тренировки, а клуб назвал причиной травму икры. «Все это было ложью, абсолютной ложью. Причина? Он был сыт по горло тем, что ему предлагали на тренировках. Он был не в своем уме, поэтому ушел», — заявил спортсмен.

Ротен заявил, что форвард часто хотел изменить ритм тренировок, говорил персоналу, что занятия по утрам нужно заменить на тренировки во второй половине дня. «Это показывает, что он хотел изменить некоторые вещи и не хотел адаптироваться», — заключил он.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 7 июня аргентинец заявил, что переходит в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Как ожидается, соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

Месси играл за французский ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    Россиянин приревновал подростков 13 и 14 лет к девушке и напал на них с ножом
    В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной
    Количество осадков во Владивостоке побило многолетний рекорд
    Бельгия высказалась о помощи Украине после диверсии в Белгородской области
    Стала известна предполагаемая модель взорвавшегося в Воронеже беспилотника
    Гоар Аветисян показала внешность без макияжа и фильтров
    Очевидица описала момент взрыва при попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже
    В Запорожье заявили о попытках ВСУ организовать новые атаки
    Опубликованы кадры изнутри поврежденной из-за падения дрона квартиры в Воронеже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.