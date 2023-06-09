Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 9 июня 2023Ценности

54-летняя актриса показала голое тело и восхитила фанатов

54-летняя актриса Рики Лейк показала голое тело с жировыми складками в ванной
Рики Лейк

Рики Лейк. Фото: @rickilake

Американская актриса Рики Лейк опубликовала откровенное фото и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 54-летняя звезда показала голое тело в ванной на фоне леса, демонстрируя многочисленные жировые складки, неровности кожи и пигментные пятна. При этом женщина распустила седые волосы и отказалась от косметических средств на лице. «Лучшие дни в моей жизни. Место полного принятия себя и любви», — написала она под постом.

Поклонники оценили поступок Лейк в комментариях под снимком. «Не могу передать словами, как сильно я вас обожаю», «Именно так должна себя чувствовать каждая женщина», «Вы самая красивая женщина», «Прекрасная», — высказались они.

Ранее в июне немецкая модель Хайди Клум и ее дочь Лени снялись в откровенных образах для журнала Super. На одном из размещенных кадров манекенщица предстала в черной сетчатой кофте на голое тело, украшенной стразами. При этом она частично продемонстрировала обнаженную грудь и живот.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Глава Крыма оценил ход спецоперации
    54-летняя актриса показала голое тело и восхитила фанатов
    Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС
    В Минкульте заявили о провальных попытках отменить российскую культуру
    Российский вертолет Ка-52 стал рекордсменом по отражению ракет в зоне СВО
    В США оценили потери ВСУ при наступлении
    Во Франции оценили попытки Запада ослабить Россию
    Прокуратура проверит компанию Mars в России на предмет финансирования ВСУ
    В России предложили запретить льготную ставку для кредитов с условиями
    В США раскрыли подробности о новом пакете помощи Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.