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09:35, 9 июня 2023Россия

Врио главы Запорожской области объявил о создании в регионе ополчения

Евгений Балицкий заявил, что первые ополченцы присягнули Запорожской области

Фото: РИА Новости

В Запорожской области создано народное ополчение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

Как заявил глава региона, в обязанности ополченцев войдет патрулирование территории Запорожской области вместе с военной комендатурой и военной полицией.

Балицкий добавил, что ополченцы уже принесли присягу на верность. «По зову сердца, каждый на своем месте, в силу своих возможностей помогает и желает внести вклад в будущее Запорожской области», — подытожил он.

Ранее ополчение существовало на территориях Донецкой и Луганской народных республик, где позже было объединено в корпуса Народной милиции, а затем — после вхождения этих регионов в состав России — было включено в состав Вооруженных сил РФ.

Накануне в Госдуме предложили россиянам самим защищать границы страны — глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил, что эту задачу можно поручить дружинникам.

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    Марк Леонов
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