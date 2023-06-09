Российская теннисистка вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Алина Корнеева обыграла Октябреву и вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла в финал юниорского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Корнеева обыграла соотечественницу Алису Октябреву. Встреча завершилась со счетом 6:1. 6:1. Спортсменки провели на корте 52 минуты.

Соперница 15-летней Корнеевой в финальном матче «Ролан Гаррос» определится 9 июня. Ей может стать другая россиянка Анастасия Гурьева, которая в полуфинале встретится с перуанкой Луссианой Перес Аларкон.

28 января Корнеева одержала победу на юниорском Australian Open. В финальной встрече она обыграла россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.