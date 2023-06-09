В Румынии назвали бессмысленным оскорблением сокращение посольства России

Экс-глава МИД Румынии назвал бессмысленным оскорблением сокращение посольства РФ в стране

Сокращение штата российского посольства в Бухаресте можно назвать бессмысленным оскорблением, заявил экс-глава МИД

Румынии Адриан Северин в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Решение румынского МИД потребовать сокращения персонала посольства России — это бесполезное и рискованное оскорбление мощного соседнего государства, с которым официально мы не находимся в состоянии войны», — заявил он.