Тренер дочери Тутберидзе высказался о ее переходе в сборную Грузии

Тренер заявил, что перешедшие в сборную Грузии Дэвис и Смолкин соскучились по турнирам

Тренер Алексей Киляков высказался о переходе в сборную Грузии своих подопечных, танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Его слова приводит РИА Новости.

Киляков заявил, что они продолжат совместную работу после смены сборной. Он отметил, что фигуристы соскучились по турнирам. «По поводу программ нового сезона позволю себе сохранить небольшую интригу», — добавил специалист.

5 мая главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина. Позднее в Грузии подтвердили переход пары. «Начинается новая глава в нашей спортивной жизни», — прокомментировала ситуацию Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали вторыми на национальном чемпионате, восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропускали.