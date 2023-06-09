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13:48, 9 июня 2023Мир

В Польше обокрали следовавший на Украину поезд с оружием

Wiadomosci: в Польше обокрали спецпоезд, который вез оружие на Украину

Фото: Martyn Jandula / Shutterstock / Fotodom

В Польше обокрали спецпоезд, который следовал на Украину. Обнаружив в ящиках оружие и боеприпасы, неизвестные выбросили их в пруд. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Wiadomosci.

Ограбление произошло во время остановки поезда в польском Венглинеце возле Згожелца. Из вагонов специального поезда, которым управляли американские солдаты, исчезли ящики с боеприпасами. Сломанные пломбы в двух вагонах во время обхода были замечены Службой охраны железных дорог. Неизвестные похитили 120 патронов калибра 25 миллиметров, также пропали гранаты, гранатометы и прочие боеприпасы.

Между тем, как уточняет Fakt, ограбления поездов в этой области не в новинку. По мнению местных, грабители наткнулись на оружие случайно и вовсе не ожидали найти его в поезде. Когда они обнаружили содержимое первого ящика, то, вероятно, испугались и, не зная, что с ним делать, решили как можно скорее избавиться от груза. Так коробки оказались в пруду в Старом Венглинце, в четырех километрах от места кражи. Один ящик был вскрыт, но ничего не пропало.

7 июня пресс-секретарь районной прокуратуры в Еленя-Гуре Томаш Чуловский сообщил, что задержаны три человека, которые могут быть связаны с делом о краже со взломом. Поиски четвертого лица, причастного к краже, продолжаются.

Ранее New York Times писала, что конфликт на Украине помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада. Газета также обвинила Варшаву в политических манипуляциях.

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    Алина Гончарова
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