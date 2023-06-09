Попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже квалифицировали как теракт

СКР возбудил дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте из-за попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование ведется по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным следствия, утром 9 июня с украинской стороны была совершена атака дрона со взрывным устройством на Воронеж. В результате столкновения беспилотника с жилым домом на улице Белинского пострадали три человека, поврежден многоэтажный жилой дом и кровля частного домовладения, расположенного рядом.