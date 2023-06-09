Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 9 июня 2023Россия

Стало известно о минометных снарядах на врезавшемся в жилой дом в Воронеже дроне

Mash: врезавшийся в жилой дом в Воронеже дрон переносил минимум три минометных снаряда
СюжетВзрыв в Воронеже

Фото: Евгений Судаков / ТАСС

Дрон, врезавшийся в жилой дом на улице Белинского в Воронеже, переносил минимум три минометных снаряда. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации авторов поста, 82-милиметровые боеприпасы были начинены металлическими поражающими элементами.

Ранее канал сообщил, что взорвавшимся дроном мог быть украинский UJ-22 Airborne производства «Укрджет». В сети также появились кадры с металлическими шариками, которыми, предположительно, был начинен беспилотник.

О том, что в жилой дом в Воронеже врезался дрон, стало известно утром 9 июня. В результате произошел взрыв, который повредил минимум десять квартир и разрушил несущую стену на втором этаже здания. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, пострадали три местных жителя, они были ранены осколками.

Как стало известно, целью дрона мог быть авиационный завод, однако на подлете беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. На кадрах с моментом происшествия видно, как потерявший управление аппарат постепенно снижается, после чего врезается в здание. За этим следует взрыв. Судя по видео очевидцев, дрон попал прямо в окно одной из квартир.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине заявили о возможности переговоров с Россией. Какое условие выдвинули в Киеве?
    Глушаков обратился к считающим зарплаты футболистов незаслуженными
    Агрессивная пассажирка пыталась ударить стюардессу за незнание ее родного языка
    Попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже квалифицировали как теракт
    Российская теннисистка вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
    Россиянкам раскрыли способы сделать прическу на выпускной дома за полчаса
    Норвегия отказалась ремонтировать шесть российских судов
    Россия примет участие в китайских учениях
    Петербурженка достала из пруда тонущего мальчика на глазах у пьяных родителей
    Смог от лесных пожаров дошел до столицы США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.