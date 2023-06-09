Стало известно о минометных снарядах на врезавшемся в жилой дом в Воронеже дроне

Mash: врезавшийся в жилой дом в Воронеже дрон переносил минимум три минометных снаряда

Дрон, врезавшийся в жилой дом на улице Белинского в Воронеже, переносил минимум три минометных снаряда. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации авторов поста, 82-милиметровые боеприпасы были начинены металлическими поражающими элементами.

Ранее канал сообщил, что взорвавшимся дроном мог быть украинский UJ-22 Airborne производства «Укрджет». В сети также появились кадры с металлическими шариками, которыми, предположительно, был начинен беспилотник.

О том, что в жилой дом в Воронеже врезался дрон, стало известно утром 9 июня. В результате произошел взрыв, который повредил минимум десять квартир и разрушил несущую стену на втором этаже здания. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, пострадали три местных жителя, они были ранены осколками.

Как стало известно, целью дрона мог быть авиационный завод, однако на подлете беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. На кадрах с моментом происшествия видно, как потерявший управление аппарат постепенно снижается, после чего врезается в здание. За этим следует взрыв. Судя по видео очевидцев, дрон попал прямо в окно одной из квартир.