В сети появились кадры первых секунд после взрыва беспилотника в Воронеже

В сети появились кадры, на которых запечатлены первые секунды после взрыва беспилотника, врезавшегося в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, что из многоэтажки идет дым, слышны сирены автомобилей.

Беспилотник упал в Воронеже в пятницу, 9 июня. При падении он врезался в жилой дом. Пострадали три человека — их посекло осколками стекла.

Предварительно, дрон врезался в жилой дом после того, как был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На появившихся кадрах виден обгоревший фасад жилого дома. В окнах выбиты стекла, а у одного из балконов сломана рама. Возможной целью дрона назван аэродром Балтимор.