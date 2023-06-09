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11:11, 9 июня 2023Россия

Появились кадры первых секунд после взрыва беспилотника в Воронеже

В сети появились кадры первых секунд после взрыва беспилотника в Воронеже
СюжетВзрывы в Воронеже

В сети появились кадры, на которых запечатлены первые секунды после взрыва беспилотника, врезавшегося в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, что из многоэтажки идет дым, слышны сирены автомобилей.

Беспилотник упал в Воронеже в пятницу, 9 июня. При падении он врезался в жилой дом. Пострадали три человека — их посекло осколками стекла.

Предварительно, дрон врезался в жилой дом после того, как был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На появившихся кадрах виден обгоревший фасад жилого дома. В окнах выбиты стекла, а у одного из балконов сломана рама. Возможной целью дрона назван аэродром Балтимор.

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    Анастасия Шейкина
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