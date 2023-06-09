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00:12, 10 июня 2023Спорт

Тренер рассказала о полезных для пожилых людей упражнениях из йоги

Тренер Катя Гуру назвала полулотос и позу кошки из йоги полезными для пожилых людей

Фото: Unsplash

Тренер Катя Гуру рассказала о полезных для пожилых людей упражнениях из йоги. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Из наиболее подходящих практик: поза кошки (для гибкости позвоночника и молодости тела), полулотос (укрепляет мышцы живота и растягивает бедра), шавасана (на расслабление)», — пояснила специалист. Она добавила, что не стоит делать движения, которые вызывают дискомфорт.

Тренер отметила, что йогу можно адаптировать под любой возраст и физическое состояние. По словам эксперта, занятия помогут уменьшить болевые ощущения из-за артрита и остеопороза, улучшат гибкость и баланс, нормализуют пищеварение, укрепят мышцы, в том числе сердечную, а также сосуды.

Ранее фитнес-тренер Ксения Шульга назвала пять причин делать вакуум. Эксперт рассказала, что это упражнение укрепляет мышцы живота, делает талию тоньше, улучшает осанку и снижает риск развития болей в спине и травм. Она добавила, что главное преимущество вакуума — доступность, потому что для его выполнения не нужно специальное оборудование или место.

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    Андрей Стрельцов
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